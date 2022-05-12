Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,22 azalışla 418,1puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,21 değer kaybıyla 13.523 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,38 düşüşle 7.173 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,23 azalışla 6,130 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,73 değer kaybıyla 23.314 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,37 gerileyerek 8.198 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi bugün, Ocak 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan 1,0444'ü test etmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1,0464 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, devam eden jeopolitik risklerin yanı sıra küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler paralelinde yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini söyledi.
FAİZ ARTIRIMI BAŞLAYABİLİR
Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının ardından bankanın faiz artırımlarına temmuz ayında başlayacağı beklentilerinin güçlendiğini belirten analistler, Rusya'nın aralarında Gazprom'un eski alt şirketlerinin de bulunduğu, Batılı ülkelerdeki 31 şirketi yaptırım listesine aldığını anımsattı.
Analistler, ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE)
beklentileri aşmasının ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek aylarda
daha agresif faiz artırımına gidebileceğine yönelik endişelerin de arttığını
ifade ederek, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik
başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydetti.
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