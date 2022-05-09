Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:24

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 azalışla 429,3 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 13.650 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 7.382 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 gerileyerek 6,244puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 artışla 23.538 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 8.348 bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, küresel ölçekte artan dolar talebinin etkisiyle düşüş eğilimini sürdürerek, 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 1,0517 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişelerinin de pay piyasalarını baskıladığını belirten analistler, dolar endeksi ve tahvil faizlerinin seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, bu hafta genelinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını ifade ederek, veri gündeminde ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin izleneceğini, bugün ise veri gündemin zayıf olduğunu bildirdi.