Avrupa borsaları haftayı karışık seyirle kapadı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,33 düşerek 562,1 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kaybederek 23.091,87 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 42.661,67 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 artarak 9.539,71 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 yükselerek 7.982,65 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,24 değer kaybıyla 1,15 seviyelerinden işlem gördü.
Küresel piyasalar, bu hafta boyunca yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketlerin değerlendirmelerine ilişkin endişelerle dalgalanma gösterdi.
Küresel ham çelik üretimi, ekim ayında Çin'deki üretimin yüzde 12'nin üzerinde düşmesiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 azalarak 143,3 milyon tona geriledi.