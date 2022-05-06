Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 azalışla 2.452,23 puana geriledi
Günün ilk yarısında dünya borsalarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,03 puan değer kaybederek 2.452,23'e indi. Toplam işlem hacmi 18,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,35 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,12 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,21 ile spor oldu.
RİSK İŞTAHI DÜŞÜK
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişesiyle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.
ABD'deki enflasyon endişesinin varlık fiyatlarında etkili olmayı sürdürdüğünü anımsatan analistler, bugün ABD'de açıklanacak olan istihdam raporundaki verilerin önemine vurgu yaparak, oynaklığın haftanın son işlem gününde de devam ettiğini söyledi.
Öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.480 ve 2.520 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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