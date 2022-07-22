Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

22 Temmuz 2022 Cuma, 10:45

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.23 yükselişle 7.287 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.26 azalışla 6.185 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0.08 değer kaybıyla 21.184 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.32 artışla 8.039 puanda bulunuyor.

Dün, yüzde 0.5 artışla günü 1.0230'dan tamamlayan Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0.4 azalışla 1.0182 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, resesyon ve enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğünü belirterek, veri odaklı değerlendirmelerin ön plana çıkmaya devam ettiğini söyledi.

Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) 11 yıl sonra ilk kez üç temel politika faizinde artışa gittiğini anımsatan analistler, ECB'nin beklentinin üzerindeki faiz artırımı kararıyla negatif faiz dönemine de son verdiğine dikkati çekti.

ECB Başkanı Christine Lagarde, dün toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda Avrupa ekonomisi için risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini ifade ederek, enflasyonun geniş bir alana yayılmaya başladığını dile getirdi.

Öte yandan, İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Mario Draghi'nin istifasıyla sonuçlanan hükümet krizinin ardından parlamentoyu feshederek 70 gün içinde erken genel seçimlerin yapılacağını bildirdi.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktardı.

Ayrıca, bugün açıklanan verilere göre, haziran ayında İngiltere'de perakende satışlar yıllık yüzde 5.8 azalarak beklentilerin altında kaldı.