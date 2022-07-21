New York borsası Tesla'nın kâr açıklamasının ardından karışık seyirle açıldı

ABD borsasının ana endekslerinden S&P 500 ve Nasdaq, Tesla'nın beklentilerin üzerinde kâr açıklamasının ardından karışık seyirle açıldı.

Reuters
21 Temmuz 2022 Perşembe, 17:25
New York borsası Tesla'nın kâr açıklamasının ardından karışık seyirle açıldı
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New York borsası haftanın son işlem günü karışık seyirle açıldı.

Tesla hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 3 yükseldi.

Apple, Amazon ve Google'ın sahibi Alphabet hisseleri de yüzde 0.6 ile yüzde 0.7 arasında artıda.

TSİ 1604 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0.08, S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.24, Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.48 artıda.


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