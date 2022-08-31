Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:04

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,28 artarak 421 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39 değer kazanarak 13.011 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.356 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,29 azalışla 7.957 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kazancıyla 6.218 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,43 primle 21.923 puanda bulunuyor.

TEMKİNLİ DURUŞ SÜRECEK

Dün yüzde 0,2 artışla günü 1,0015'ten tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,0010'dan işlem görüyor. Analistler, küresel çapta artan resesyon riskine karşın, merkez bankaları yetkililerinin verdiği "şahin" mesajların yatırımcı fiyatlamalarına yön vermeye devam ettiğini belirterek, ABD'de istihdam piyasasına yönelik cuma günü açıklanacak veriler öncesi temkinli duruşun sürebileceğini söyledi.

Bugün, ABD'de ADP özel sektör istidamı, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Almanya'da işsizlik verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, enerji konusundaki gelişmelerin de gündemin odağında yer aldığını bildirdi. Rus doğal gazını Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım boru hattı üzerinden sevkiyatlar bugün itibarıyla üç günlüğüne durdu.