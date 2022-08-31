'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan'ın yaşamını yitirdiği haberlerine kardeşinden yalanlama: 'Beyni tepki veriyor, gözlerini oynatıyor'
'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan, katıldığı bir canlı yayın programında geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdiği iddiasına kardeşinden yanıt geldi. Kardeşi Abdullah Ayan, "Kardeşim ciğerparem Nasrullah Ayan'ın beyni tepki veriyor, gözlerini oynatıyor.. dualarınızı esirgemeyin dedi.
'Borsa Kralı' lakabıyla tanıtan borsacı Nasrullah Ayan, Artı TV'nin canlı yayınında kalp krizi geçirdi. Yayın sırasında aniden fenalaşan Ayan, “Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim” diyerek ayrıldı.
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan'ın Gaziantep'te vefat ettiğini duyurdu.
İnna lillah ve inna ileyhi raciun Nasrullah Ayan Gaziantep te vefat etmiştir pic.twitter.com/lQdYGucXgq— Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) August 30, 2022
KARDEŞİ YALANLADI
Öte yandan Ayan'ın kardeşi Abdullah Ayan, sosyal medya hesabından "Kardeşim ciğerparem #nasrullahayan beyni tepki veriyor, gözlerini oynatıyor.. dualarınızı esirgemeyin" paylaşımını yaptı.
Kardeşim ciğerparem #nasrullahayan beyni tepki veriyor, gözlerini oynatıyor.. dualarınızı esirgemeyin— Abdullah Ayan (@abdullahayan) August 31, 2022
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