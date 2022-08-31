'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan'ın yaşamını yitirdiği haberlerine kardeşinden yalanlama: 'Beyni tepki veriyor, gözlerini oynatıyor'

'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan, katıldığı bir canlı yayın programında geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdiği iddiasına kardeşinden yanıt geldi. Kardeşi Abdullah Ayan, "Kardeşim ciğerparem Nasrullah Ayan'ın beyni tepki veriyor, gözlerini oynatıyor.. dualarınızı esirgemeyin dedi.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:11
'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan'ın yaşamını yitirdiği haberlerine kardeşinden yalanlama: 'Beyni tepki veriyor, gözlerini oynatıyor'
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'Borsa Kralı' lakabıyla tanıtan borsacı Nasrullah Ayan, Artı TV'nin canlı yayınında kalp krizi geçirdi. Yayın sırasında aniden fenalaşan Ayan, “Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim” diyerek ayrıldı.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan'ın Gaziantep'te vefat ettiğini duyurdu.

KARDEŞİ YALANLADI

Öte yandan Ayan'ın kardeşi Abdullah Ayan, sosyal medya hesabından "Kardeşim ciğerparem #nasrullahayan beyni tepki veriyor, gözlerini oynatıyor.. dualarınızı esirgemeyin" paylaşımını yaptı.


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