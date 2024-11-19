Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:59

Güncelleme: 19.11.2024 - 11:59

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 503,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 19.167 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 8.136 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 azalışla 33.566 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 7.277 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 değer kaybıyla 11.643 puandan işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha geç sürede bitirebileceği yönündeki fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izliyor.

Avrupa borsalarında da karışık bir seyir öne çıkarken, bugün gözler, Euro Bölgesi ekim ayı enflasyon verisi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması çevrildi.

GÜMRÜK TARİFESİ BEKLENTİSİ RİSK ALGISINI YÜKSELTİYOR

Euro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkileyecek olası ABD gümrük tarifeleri konusunda endişeler bölgede risk algısının yüksek seyretmesine neden olurken, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

İngiltere tarafında ise BoE Para Politikası Komitesi üyesi Megan Greene, dün yaptığı açıklamada faiz oranlarını çok erken veya çok agresif bir şekilde düşürmenin riskli olabileceğine dikkati çekerken, kamu bütçesinin istihdam maliyetlerini artırdığını ve bunun da enflasyonist baskı oluşturabileceğine işaret etti.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de konut başlangıçlarıyla inşaat izinleri takip edileceğini söyledi.