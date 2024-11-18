Borsa haftaya yükselişle başladı: En çok değer kazanan sektörler neler?

Yayınlanma: 18.11.2024 - 10:19

Güncelleme: 18.11.2024 - 10:19

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe önceki kapanışa göre 29,79 puan ve yüzde 0,32 artışla 9.419,42 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile turizm olurken, tek kaybettiren sektör yüzde 0,48 ile inşaat oldu.

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,33 değer kaybederek 9.389,62 puandan tamamladı.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarını belirtmesi ve jeopolitik risklerin artabileceği endişesiyle haftaya karışık bir seyirle başladı.

Analistler, bugün yurtiçinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurtdışında ise Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.350 ve 9.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.