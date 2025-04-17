Avrupa borsaları karışık seyretmeye devam ediyor...

Yayınlanma: 17.04.2025 - 12:16

Güncelleme: 17.04.2025 - 12:16

Avrupa borsalarında, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının derinleşebileceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 506,9 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 21.402 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 8.255 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 36.102 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 12.939 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 7.323 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD'de ticari tarifelerin ülkede enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi ekonomide ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ederken, ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı korumacı ticaret yaklaşımı küresel piyasalar üzerinde etkili oluyor.

ECB KARARLARI BEKLENİYOR

Bu gelişmelerle Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın 3 temel politika faizini 25'er baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, kararın açıklanmasının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Analistler, Lagarde'ın konuşmasında ABD tarifelerinin AB ekonomisi üzerindeki potansiyel etkileri ve büyümeye yönelik sinyallerin aranacağını belirterek, para politikası alanında gelecek dönemdeki projeksiyonlara yönelik ipuçlarının da yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

ALMANYA'DA ÜFE BEKLENTİLERİN ALTINDA

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da mart ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,7 azalırken, yıllık bazda da yüzde 0,2 artarak beklentilerin altında kaldı.