Avrupa borsalarında erteleme etkisi: Güne yükselişle başladı!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 11:06

Güncelleme: 10.04.2025 - 11:06

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından artan risk iştahıyla pozitif seyir izliyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 7 yükselişle 502,52 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 7,3 artışla 21.114 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 5,5 değer kazancıyla 8.096 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 7,3 artışla 35.155 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 6,7 artışla 12.530 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 6,7 değer kazancıyla 7.319 puan seviyelerinde seyrediyor.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından, artan risk iştahıyla pozitif bir seyir öne çıkarken, Trump'ın tarifelere ilişkin son açıklamaları ABD'nin ticaret politikasının ekonomik etkileri konusunda endişeli olan yatırımcıları bir miktar rahatlattı.

'KORKU ENDEKSİ'NDE DÜŞÜŞ

Bu gelişmeler sonrası "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi'nin yüzde 35'ün üzerinde düşüşle 33,62 değerine geriledi.

Avrupa borsalarında dün ticaret savaşlarının şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izlenmişti. Avrupa piyasaları kapandıktan sonra gelen Trump'ın karşılıklılık esaslı tarifelere ilişkin erteleme kararı sonrasında bölgedeki yetkililerin açıklamaları yakından takip ediliyor.

AB'DEN MİSİLLEME

Avrupa tarafından karşılıklılık esaslı tarifelere karşı henüz bir misilleme adımı atılmamış olmasına karşın, dün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı yüzde 25 tarife nedeniyle ilk karşı önlemleri haftaya uygulamaya başlama kararı aldı.

Komisyondan yapılan açıklamada, tedbirin, ABD'nin AB'den çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi koyma kararına yanıt olarak alındığı ifade edilirken, ABD gümrük vergilerinin haksız ve zararlı olduğu, her iki tarafa ve küresel ekonomiye zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin ABD ile dengeli ve karşılıklı olarak faydalı bir müzakere süreci ile sonuç almayı tercih ettiğine işaret edilirken, karşı önlemlerin 15 Nisan'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Analistler, AB'nin misilleme adımının karşılıklılık esaslı tarifeler için alınmadığını vurgulayarak, bu misilleme adımının geri çekilip çekilmeyeceğinin belirsiz olduğunun aktardı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün yaptığı açıklamalarda, Trump'ın karşılıklı tarifelere ara verme kararını mutlulukla karşıladıklarını belirterek, "Son karar global ekonominin istikrarlı hale gelmesi için önemli, ticaret ve tedarik zincirlerinin işleyebilmesi için öngörülebilir ve net olmak gerekli" dedi.

Günün geri kalanında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, yıllık ortalama saatlik kazançlar ve federal bütçe dengesi takip edilecek.