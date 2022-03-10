Avrupa borsaları Rusya-Ukrayna görüşmesi öncesinde geriledi

10 Mart 2022 Perşembe, 12:24

ECB'nin para politikası kararı ve sonrasında yapılacak açıklamalar, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların euro bölgesine ne gibi etkileri olacağı hakkında da fikir verecek.

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi dünkü seansta Mart 2020'den bu yana görülen en iyi günlük performansı göstermesinin ardından bugün yüzde 0.7 geriledi.

Otomotiv hisseleri düşüşlere öncülük ederken, gayrimenkul ve sağlık hizmetleri gibi defansif hisseler ufak kayıplar verdi. Enerji hisseleri ise yükseldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana iki ülke arasındaki ilk üst düzey görüşmeyi gerçekleştirmek için bugün Türkiye'de bir araya geldi.

ECB'nin, Avrupa'da enflasyon zaten yüksek seyrederken Rusya'nın beklenmedik şekilde Ukrayna'yı işgal etmesinin ekonomik görünüme dair belirsizlik oluşturması nedeniyle para politikası konusunda taahhütte bulunmaktan kaçınacağı düşünülüyor.

Şirketlere bakılacak olursa, Carlsberg Rus piyasasına dair belirsizlik nedeniyle tahminlerini geri çekmesinin ve Rusya'daki faaliyetlerini stratejik olarak gözden geçirdiğini açıklamasının ardından yüzde 2.5 geriledi.

Hugo Boss 2022 için olumlu beklentiler açıklamasına rağmen Rusya'daki faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını açıklamasının ardından yüzde 4 geriledi.

Fransız medya grubu Vivendi çekirdek faaliyet kârının 2021'de iki katına çıktığını açıklamasının ardından yüzde 0.8 yükseldi.