Dünya borsaları güne krizle başladı: Avrupa borsalarında sert düşüş!
Avrupa borsaları, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin ardından güne sert düşüşle başladı.
Avrupa borsaları açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,72 azalışla 441,5 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 4,4 düşüşle 13.988 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,7 azalarak 7.298 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,3 değer kaybıyla 6.490 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 4,4 azalışla 8.066 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,2 düşüşle 25.126 puanda bulunuyor.
Rusya'da RTS endeksi, bugün 786,26 puanla Mart 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dün günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,8'lik kayıpla 1.204 puandan tamamlayan RTS endeksi, bugün de yüzde 34'lük sert düşüşle seyrediyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,5 düşüşle 1,1251'den alıcı buluyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını açıklamasının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Rusya, Ukrayna ile Belarus sınırında hava sahasını kapatırken, Ukrayna'da sıkı yönetim ilan edildi.
Gelişmelerin ardından Biden'ın bugün ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracağı, ayrıca NATO Büyükelçilerinin olağanüstü toplantı yapacağı bildirildi.
Analistler, Rusya'nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının ardından pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyrin izlendiğini belirterek, doğalgaz, altın, petrol ve buğday başta olmak üzere emtia fiyatlarında ise yükselişlerin ivme kazandığını ifade etti.
Enerji tedarikinde yaşanabilecek kısıntılara ilişkin endişelerle mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 30'u aşan yükselişle 125 avroyu gördü. Brent petrolün varil fiyatı ise 2014'ten bu yana ilk kez 100 doları test etti.
Rusya-Ukrayna krizine ilişkin gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini kaydetti.
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