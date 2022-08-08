Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0.78 artarak 439 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0.90 yükselerek 13.700 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.52 artışla 7.479 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0.64 yükselişle 22.725 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.90 değer kazancıyla 8.241 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.68 primle 6.516 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, geçen haftayı yüzde 0.3'lük düşüşle 1.0182'den tamamlamasının ardından yeni haftanın başlangıcında yüzde 0.1'lik yükselişle 1.0190'da dengelendi.
'ŞAHİN' POLİTİKANIN SÜRMESİ BEKELNİYOR
Analistler, ABD'de güçlü gelen iş gücü piyasası verileri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle küresel pay piyasalarında temkinli bir seyrin öne çıktığını söyledi.
Bugün Avrupa tarafında Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, haftanın veri gündeminde ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da enflasyon ve İngiltere'de ikinci çeyrek büyümenin öne çıktığını kaydetti.
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