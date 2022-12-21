Avrupa borsaları yükselişle açıldı

21 Aralık 2022 Çarşamba, 11:15

Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,49 artışla 426,2 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,42 değer kazancıyla 13.942 puandan işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 7.387 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 artışla 6.479 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,39 değer kazancıyla 8.217 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,42 primle 23.819 puanda seyrediyor.

Bugün yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0630 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının sıkılaşma adımları ile güçlenen resesyon endişelerinin küresel pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini belirterek, artan tahvil faizleri ve Noel tatili öncesi pozisyon kapatmak isteyen yatırımcı işlemlerinin etkisiyle oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin doğal gaza tavan fiyat uygulanmasında anlaşması ile Hollanda'da işlem gören doğal gaz vadeli kontratları düşüşünü sürdürdüğünü ve yüzde 2,8 azalışla 105,6 avroda dengelendiğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışlarının öne çıktığını bildirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da GfK tüketici güven endeksi sınırlı bir şekilde toparlayarak -37,8 oldu.