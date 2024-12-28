Avrupa borsalarında Noel tatili sonrası yükseliş!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 11:10

Güncelleme: 28.12.2024 - 11:10

Avrupa borsaları, Noel tatili sonrası ilk işlem gününü düşük işlem hacmiyle yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,67 artarak 507,18 puana ulaştı. Stoxx Europe 600'de yer alan sağlık sektörü hisseleri yaklaşık yüzde 1 arttı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 artarak 8.149,78 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,68 değer kazanarak 19.094,32 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 yükselerek 7.355,37 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,25 artışla 34.160,97 puan oldu.

EURO DOLAR PARİTESİ

Euro/dolar paritesi TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,06 değer kaybederek 1,042 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa borsalarında Noel tatili sonrası bugün işlem hacimlerinin zayıf olması dikkati çekti.

Öte yandan Avrupa’nın en büyük ekonomisinde DAX 40 endeksinin aralık ortasında 20 bin 500 puanın üzerine çıkarak rekor kırdıktan sonra bir düzeltme sürecine girmesi de dikkati çekti. DAX 40’da 2024 için yüzde 19'luk bir artış bekleniyor.

TRUMP'IN EKONOMİ POLİTİKASI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına, ocakta göreve başlayacak Donald Trump'ın ekonomi politikasına ve Çin'de ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin küresel pay piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Şirket hisselerinden, Alman yemek dağıtım hizmeti sağlayıcısı Delivery Hero'nın hisseleri, Tayvan Adil Ticaret Komisyonu'nun (FTC), rekabete aykırılık endişeleri nedeniyle Alman şirketin Foodpanda'ki hisselerinin Uber Technologies'e 950 milyon dolara satılması planını durdurmasının ardından yüzde 5,4 düştü.