Avrupa'da işgücü piyasasına yönelik açıklama: Göç güzellemesi dikkat çekti!

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde Wyoming eyaletinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda işgücü piyasasına ilişkin bir konuşma yaptı.

Büyük merkez bankalarının son dönemin en agresif sıkılaştırma adımlarını attığını belirten Lagarde, başlangıçta böylesine hızlı ve kapsamlı bir ayarlamanın işgücü piyasalarını nasıl etkileyeceği konusunda anlaşılır endişeler olduğunu aktardı.

Lagarde, tarihsel olarak dezenflasyonun bir maliyeti olduğunu, para politikası sıkılaşmasının işsizliği artırabileceğinden korkulduğunu dile getirdi.

Bunun yerine birçok kişinin beklediğinden çok farklı bir durumda olunduğuna işaret eden Lagarde, "Hem Euro bölgesinde hem de ABD'de enflasyon keskin biçimde düştü ve bu istihdam açısından dikkate değer derecede düşük bir maliyetle gerçekleşti" dedi.

Lagarde, "Avrupa işgücü piyasası, küresel olumlu rüzgarların ve yerel güçlü yanların birleşiminin yardımıyla son dönemdeki şokları beklenmedik şekilde iyi atlattı" ifadelerini kullandı.

ECB Başkanı Lagarde, son dönemdeki dayanıklılığın kaynaklarını anlayarak bir sonraki şoka daha iyi hazırlanılabileceğine dikkati çekti.

İşgücü arzındaki artışa değinen Lagarde, salt demografi açısından bakıldığında Avrupa'nın işgücü arzını genişletme kapasitesinin sınırlı olduğunu aktardı.

YABANCI ÇALIŞAN AÇIKLAMASI

Bölgede yabancı çalışanların sayısında ve katılım oranında görülen artışa işaret eden Lagarde, "Yabancı çalışanlar, 2022'de toplam işgücünün yalnızca yaklaşık yüzde 9’unu temsil etmelerine rağmen son üç yıldaki büyümenin yarısını oluşturdu. Bu katkı olmasaydı, işgücü piyasası koşulları daha sıkı ve üretim daha düşük olabilirdi" diye konuştu.

Lagarde, göçün, prensipte, belirli bölgelerde işgücü arzı sıkıntılarının hafifletilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini ancak tüm makul senaryolarda, yüksek göç varsayımıyla bile Euro Bölgesi'nde çalışma çağındaki nüfusun azalmaya devam edeceğini kaydetti.