Avrupa'dan ABD'ye sert gümrük vergisi çıkışı: 'Sadece dörtte birini başarsak bile...'

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği’nin (AB) bazı iç engelleri kaldırması durumunda, ABD’nin uyguladığı ticaret tarifelerinin etkisinin telafi edilebileceğini açıkladı.

AB'NİN İHRACAT ODAKLI MODELİ SARSILDI

Lagarde, AB’nin ihracata dayalı ekonomik modelinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret tariflerinden Çin’in nadir toprak elementlerindeki hakimiyetine kadar küresel ölçekte artan korumacı eğilimlerle sarsıldığını belirtti.

HOLLANDA ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Ancak, bloğun 27 üye ülkesi arasındaki ticareti kolaylaştırması halinde durumun değişebileceğini vurgulayan Lagarde, Hollanda’yı bu konuda olumlu bir örnek olarak gösterdi.

Frankfurt’ta düzenlenen bir konferansta konuşan Lagarde, “Analizlerimiz, tüm AB ülkeleri iç engellerini Hollanda seviyesine indirirse, mallarda yaklaşık 8 puan, hizmetlerde ise 9 puanlık bir düşüş sağlanabilir” dedi.

Lagarde, “Bunun sadece dörtte birini başarsak bile, iç ticareti ABD’nin gümrük vergilerinin büyüme üzerindeki etkisini tamamen telafi edecek düzeyde artırmak mümkün olur” ifadelerini kullandı.

GENİŞ KAPSAMLI REFORM ÖNERİLERİ

AB’nin katma değer vergilerinin uyumlaştırılmasından şirketler hukukunun oluşturulmasına kadar geniş kapsamlı reformlar yapılması gerektiğini belirten Lagarde, hatta bloğun kendi işleyişinde yapısal değişiklikler öngören bir “28. rejim” benzeri bir katılım çerçevesi önerdi.

Lagarde ayrıca, özellikle Almanya’da ekonomiyi destekleyen mali harcamaları övdü ve 2024-2025 yıllarında AMB’nin faiz oranlarını keskin bir şekilde düşürerek üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Lagarde, “Enflasyonun hedefimizde kalmasını sağlamak için politikamızı gerektiği gibi ayarlamaya devam edeceğiz” dedi.