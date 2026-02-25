Avrupa enflasyon verileri açıklandı: Eurostat son rakamları duyurdu!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği’nin (AB) ocak ayına ilişkin enflasyon nihai verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre enflasyon oranlarında hem yıllık hem aylık bazda değişim kaydedildi.

EURO BÖLGESİ’NDE YILLIK VE AYLIK ENFLASYON

Euro Bölgesi’nde enflasyon, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,7 artış gösterdi. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 0,6 geriledi.

Piyasa beklentisi, enflasyonun yıllık bazda yüzde 1,7, aylık bazda ise eksi yüzde 0,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON VERİLERİ

Euro Bölgesi’nde ocak ayında çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda ise eksi yüzde 1,1 olarak ölçüldü.

AB GENELİNDE ENFLASYON ORANLARI

Avrupa Birliği genelinde yıllık enflasyon ocakta yüzde 2 seviyesinde kaydedildi. AB’de aylık enflasyon ise eksi yüzde 0,4 olarak belirlendi.

Ocak ayında yıllık enflasyon Almanya’da yüzde 2,1, Fransa’da yüzde 0,4, İtalya’da yüzde 1 ve İspanya’da yüzde 2,4 olarak hesaplandı.