Avrupa ev sahipliği oranları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa genelinde konut sahipliği oranlarına bakıldığında ülkeler arasında belirgin farklar göze çarparken, Türkiye listenin alt sıralarında yer aldı. Eurostat’ın yayımladığı güncel veriler, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Batı Avrupa arasındaki yapısal ayrışmayı bir kez daha ortaya koydu.

EUROSTAT VERİLERİ AVRUPA’DAKİ FARKI ORTAYA KOYDU

Eurostat’ın 2024 yılına ilişkin verilerine göre, ev sahipliği oranının en yüksek olduğu ülkeler Romanya, Slovakya ve Macaristan oldu. Buna karşılık İsviçre ve Almanya, listenin son sıralarında yer aldı. Genel tablo, Avrupa’da doğu-batı ayrımının konut sahipliği oranlarına da yansıdığını gösterdi.

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde konut sahipliği oranları yüzde 90’ın üzerine çıkarken, Batı Avrupa’da kiracılık oranlarının daha yaygın olduğu görüldü. Türkiye ise hem Avrupa ortalamasının hem de Avrupa Birliği (AB) ortalamasının altında kaldı.

ZİRVEDE ROMANYA, SLOVAKYA VE MACARİSTAN VAR

Verilere göre ev sahipliği oranının en yüksek olduğu ülke Romanya oldu. Romanya’yı Slovakya ve Macaristan izledi. Hırvatistan ve Sırbistan da yüzde 90’a yaklaşan oranlarla üst sıralarda yer aldı. Bu ülkelerde konutun güçlü bir mülkiyet unsuru olarak görülmesi ve yatırım aracı niteliği öne çıkan faktörler arasında bulunuyor.

TÜRKİYE’DE EV SAHİPLİĞİ ORANI AVRUPA ORTALAMASININ ALTINDA

Türkiye’de ev sahipliği oranı 2024 yılı itibarıyla yüzde 55,8 olarak ölçüldü. Bu oranla Türkiye, incelenen 32 ülke arasında 29’uncu sırada yer aldı. Türkiye’nin hemen altında Avusturya ve Almanya bulunurken, listenin son sırasında İsviçre yer aldı.

Türkiye’nin ev sahipliği oranı, Avrupa Birliği ortalamasının belirgin şekilde altında kaldı. Yüksek konut fiyatları, krediye erişimde yaşanan zorluklar ve artan kiracılık oranlarının, Türkiye’nin sıralamadaki konumunu etkileyen başlıca unsurlar olduğu değerlendiriliyor.

BATI AVRUPA’DA KİRACILIK DAHA YAYGIN

Batı Avrupa ülkelerinde ev sahipliği oranlarının görece düşük olduğu görülüyor. Almanya ve İsviçre başta olmak üzere Fransa, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerde kiracılık oranları daha yüksek seviyelerde seyrediyor.

Bu ülkelerde güçlü kiralık konut piyasası, sosyal konut uygulamaları ve uzun vadeli kiralama kültürü, ev sahipliği oranlarının sınırlı kalmasında etkili oluyor. Avrupa genelindeki bu farklı yapı, konut politikalarının ülkeden ülkeye önemli ölçüde değiştiğini ortaya koyuyor.