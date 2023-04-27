Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi çalışanları grevde

Yayınlanma: 27.04.2023 - 19:05

Güncelleme: 27.04.2023 - 19:05

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi çalışanları adına yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Konseyi'nin 1949'da Avrupa kıtasının insan haklarını savunan organizasyon olarak kurulduğu anımsatıldı. Açıklamada, "Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi, Nisan 2004’te kurulmuştur. Bu tarihten itibaren insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarında Avrupa Konseyi standartlarını saglamak için Türkiye’yi desteklemeyi amaçlayan çeşitli cok sayıda projeler ve programlar yürütmektedir. Avrupa Konseyi"nin şu anda faal olan personelinin yüzde18’i Fransa dışında yer almakta olduğundan, farklı ülkelerde çalışan personel ile Fransa’da çalışan personel arasında özlük hakları bakımından hakkaniyete daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır" denildi.

'TEBDİRLER YETERSİZ'

Ankara Program Ofisi çalışanlarının Türkiye’de ekonomik krizle birlikte ortaya çıkan ani enflasyon ve her geçen gün azalan satın alma paritesi karşısında yeterli iyileştirme ve zam alamadıkları belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konu 2022’den bu tarafa defalarca gündeme getirilmiş olup yönetim merkezi Strazburg tarafından etkin çözüme yönelik bir karşılık bulmamıştır. Kurumun uygulamaya çalıştığı tedbirler Türkiye’nin karşılaştığı enflasyon karşısında son derece yavaş ve yetersiz kalmaktadır. Greve, merkezi Strazburg’da bulunan Avrupa Konseyi'nin Ankara Program Ofisi'nden çok sayıda çalışan katılıyor. Yıllardır maruz bırakıldıkları adaletsizlik ve eşitsizlik nedeniyle greve giden ofis çalışanları maaşları konusunda somut bir çözüm görmek istediklerini önemle vurgulamaktadırlar."