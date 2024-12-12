Avrupa Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası (ECB), aralık ayı para politikası toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıkladı ve piyasa beklentilerine paralel olarak gösterge faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3 seviyesine indirdi.
Bu indirim, ECB'nin art arda üçüncü toplantısında gerçekleştirdiği faiz düşüşü oldu. Banka, eylül ve ekim aylarında da 25’er baz puanlık faiz indirimlerine gitmişti.
EKONOMİ ZORLU BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR
Euro Bölgesi'nde enflasyon, merkez bankasının hedefi olan yüzde 2'ye yaklaşırken, ekonomi ise zorlu bir dönemden geçiyor.
Faiz indirimlerinin, resesyon riskiyle karşı karşıya olan ekonomiyi ne kadar etkili bir şekilde destekleyeceği konusunda tartışmalar sürüyor.
Avrupa, Fransa ve Almanya'dan kaynaklanan iç siyasi belirsizliklerle ve ABD'deki Trump seçimiyle başlayabileceği öngörülen ticaret savaşlarıyla da mücadele ediyor.
Etiketler: #Avrupa Merkez Bankası #Aralık #faiz
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