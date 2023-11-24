Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’dan şaşırtan itiraf: Tüm uyarılara rağmen oğlum...

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde iki yıl önce kripto paraları “şüpheli, spekülatif” olarak nitelendirmiş ve gerçek para birimi olmadıklarını söylemişti. Lagarde, tüm uyarılarına rağmen oğlunun kripto varlıklarına yaptığı yatırımların "neredeyse tamamını" kaybettiğini itiraf etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 17:05
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’dan şaşırtan itiraf: Tüm uyarılara rağmen oğlum...
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AMB Başkanı Lagarde uzun süredir kripto para birimlerine karşı çıkıyor ve onları spekülatif, değersiz ve suçlular tarafından yasa dışı faaliyetler için sıklıkla kullanılan bir araç olarak nitelendiriyordu.

Lagarde, Frankfurt'ta öğrencilerle birlikte bir araya geldiği etkinlikte, oğlunun kripto para yatırımda kendisini görmezden geldiğini ve yatırdığı paranın neredeyse tamamını kaybettiğini açıkladı.

“Yatırdığı para çok fazla değildi ancak yaklaşık yüzde 60'ını kaybetti" diyen Lagarde oğluyla daha sonra bu konu hakkında tekrar konuştuğunu ve oğlunun kendisini haklı bulduğunu söyledi.

30'lu yaşlarda iki oğlu olan Lagarde, konuşmasında hangi oğlundan bahsettiğini açıklamadı.

AMB, kripto para sektöründe riskin farkında olmayan tüketicileri korumak ve suçluların kara para aklamasını sağlayan boşlukları kapatmak için kripto varlıklarına yönelik küresel düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan AMB yetkilileri geçtiğimiz ay, dijital euro için "hazırlık aşamasını" başlatmış ancak piyasa sürümü için iki yıla daha ihtiyaçları olacağını açıklamıştı.


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