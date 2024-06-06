Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine başladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü

AA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 15:48
Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine başladı
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ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini 25 puanlık düşüşle sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50’ye indirdiği belirtildi.

Böylece, para politikasına yönelik yılın dördüncü toplantısında hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana ilk indirim geldi.

Eylül 2019'da ECB mevduat faizini yüzde eksi 0,5 ile rekor düşük seviyeye çekmişti.

ECB’nin bugünkü kararı bir dönüm noktası olurken, Bankanın ABD Merkez Bankasından (Fed) önce harekete geçerek faiz indirimine gitmesi dikkati çekti.


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