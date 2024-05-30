Goldman Sachs, TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi! Türk bankalarının hedef fiyatlarını yükseltti

Yayınlanma: 30.05.2024 - 11:01

Güncelleme: 30.05.2024 - 11:01

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine başlayacağı tarih için öngörüsünü paylaştı.

Goldman Sachs, Türk bankalarının hedef fiyatlarını da güncelledi.

Ekonomim'de yer alan rapora göre, yüzde 50 politika faiziyle 2024'ün Türk bankaları için geçiş yılı olacağı beklentisi ifade edildi.

NET FAİZ MARJI YÜKSELECEK

TCMB'nin 2025'te faiz indirim döngüsünün başlayacağını öngören banka, bu durumda Türk bankaları için net faiz marjının yükseleceğini ifade etti.

Banka, 2025 için swap maliyetleri hariç net faiz marjının özel bankalar için bir önceki yıla kıyasla 130 baz puan artarak yüzde 6'ya varacağını, kamu bankaları için ise bu marjın yıllık 50 baz puan artışla yüzde 3,6'ya çıkacağını tahmin etti.

Bu modele göre kurum özel bankalar için enflasyondan arındırılmış özkaynak kârlılığının pozitif bölgeye geçeceğini ifade etti.

BANKALAR İÇİN HEDEF FİYATLARINI GÜNCELLEDİ

Bir önceki dezenflasyon döngüsünün başlangıcında hem özel sektör hem de kamu bankalarının değerlemelerinin yurt içi zirve seviyelerine ulaştığını hatırlatan Goldman Sachs analistleri, özel sektör ve kamu bankalarının fiyat/kazanç oranına göre son 5 yıllık azami fiyat/kazanç oranına göre yaklaşık yüzde 18-16 iskontolu olduğunu belirtti.

Önceki dezenflasyonist döngüyle son döngü arasında paralellikler olsa da, bu kez yüksek faiz oranlarına dikkat çeken kurum bu nedenle kısa vadede varlık kalitesi tarafında yönetilebilir riskler gördüklerini bu doğrultuda, daha yüksek sermaye tamponlarına sahip olan ve değerinin altında görünen özel sektör bankaları için daha pozitif tarafta olduklarını belirtti.

Goldman Sachs'ın bankalar için yeni hedef fiyat ve tavsiyeleri şöyle:

Akbank için hedef fiyatını 72 TL'den 86 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "al" olarak korudu.

İş Bankası C için hedef fiyatını 14,8 TL'den 20 TL'ye, tavsiyesini "nötr" den "al"a yükseltti.

Yapı Kredi Bankası için hedef fiyatını 38 TL'den 42,5 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "nötr" olarak korudu.

Garanti BBVA için hedef fiyatını 91 TL'den 111 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "nötr" olarak korudu.

VakıfBank için hedef fiyatını 16 TL'den 19 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "sat" olarak korudu.

Halkbank için hedef fiyatını 11,9 TL'den 15,6 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "sat" olarak korudu.