Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 16:26

Güncelleme: 06.03.2025 - 16:41

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi, üç temel faiz oranında 25 baz puanlık indirime gitti.

AMB banka mevduat faiz oranını yüzde 2,75'ten 2,50'ye indirirken refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,65 ve yüzde 2,90'a çekti. Mevduat kolaylığı oranındaki bu düşüş, enflasyon görünümü ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin güncellenmiş değerlendirmelere dayanıyor.

AMB, enflasyonla mücadelede ilerleme sağlandığını vurgularken, fiyat artışlarının beklentilerle uyumlu seyrettiğini belirtti. 2025 yılında enflasyonun yükselen enerji fiyatları nedeniyle bir miktar artması öngörülse de, 2026 ve 2027 yıllarında istikrara kavuşması bekleniyor.

ORTA VADELİ BEKLENTİLER

Temel enflasyon göstergeleri, enflasyonun orta vadede AMB’nin yüzde 2 hedefi civarında kalacağını gösteriyor. Ancak, bazı sektörlerde ücret ve fiyat ayarlamalarının gecikmeli olarak devam ettiği ifade ediliyor. Faiz indirimleriyle birlikte kredi büyümesinin hızlandığı ve borçlanma maliyetlerinin düştüğü belirtilirken, AMB’nin para politikasındaki gevşeme sürecini yakından takip edeceği kaydedildi.