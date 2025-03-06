Avrupa’da savaş alarmı: Yeni silahlanma programı sunulacak

Yayınlanma: 06.03.2025 - 14:15

Güncelleme: 06.03.2025 - 14:15

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, olağanüstü AB Liderler Zirvesi öncesi mensubu olduğu Avrupa Halk Partisinin (EPP) toplantısına girişinde konuştu.

İlerleyen saatlerde başlayacak olağanüstü zirve için bir araya geldiklerini belirten von der Leyen, "Avrupa'nın açık ve mevcut bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gördüğümüz olağanüstü bir zamandayız ve Avrupa'yı kendisini savunabilecek ve koruyabilecek bir konuma getirmeliyiz" diye konuştu.

Von der Leyen, Ukrayna'yı da kendisini koruyabilecek konuma getirmenin, adil ve kalıcı barışı sağlamanın önemine değinerek, bu doğrultuda liderlere Avrupa'nın savunma harcamalarını artırarak bölgeyi yeniden silahlandırmayı amaçlayan "ReArm" isimli yeni planı sunacağını duyurdu.

Yeni planın 800 milyar avro değerinde olduğunu ifade eden von der Leyen, içeriğine ilişkin şunları kaydetti:

"Üye devletlere askeri harcamalar için daha fazla mali imkan sağlamakta ve Avrupa düzeyinde ortak tedarik imkanı vermektedir. Çok önemli bir nokta olarak, Ukrayna'ya da fayda sağlayabilir çünkü bu plan sayesinde üye ülkeler, Ukrayna’nın savunma sanayisine yatırım yapabilir ya da askeri kabiliyetler tedarik edip bunları Ukrayna'ya verebilir."

Brüksel'de bir araya gelen AB liderleri, Ukrayna'ya destek ve Avrupa'nın savunma harcamalarını artırmanın yollarını tartışacak.