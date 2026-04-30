Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (AMB), ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasa beklentilerine paralel şekilde faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

AMB’nin kararında, enflasyon görünümüne ilişkin önceki değerlendirmelerin genel olarak doğrulandığı ifade edilirken, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile büyümeye ilişkin aşağı yönlü risklerin belirgin şekilde arttığı vurgulandı.

ENFLASYON VE BÜYÜME RİSKLERİ ARTTI

AMB Yönetim Konseyi, para politikasının orta vadede enflasyonu yüzde 2 hedefinde istikrara kavuşturma amacına bağlı kalındığını açıkladı.

Açıklamada, Batı Asya’daki savaşın enerji fiyatlarında sert yükselişe yol açtığı, bunun da enflasyonu artırırken ekonomik güven üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Savaşın etkilerinin, enerji fiyat şokunun büyüklüğü, süresi ve dolaylı etkilerine bağlı olarak şekilleneceği ifade edildi.

ENERJİ FİYATLARI VE EKONOMİK GÖRÜNÜM

AMB, savaşın uzaması ve enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasının hem enflasyon hem de ekonomik büyüme üzerinde baskıyı artıracağına dikkat çekti.

Euro Bölgesi’nin bu döneme enflasyonun yüzde 2 hedefine yakın seviyelerde girdiği ve ekonominin son çeyreklerde dayanıklılık gösterdiği belirtildi. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanmış olduğu, ancak kısa vadeli beklentilerde artış görüldüğü kaydedildi.

VERİ ODAKLI PARA POLİTİKASI VURGUSU

AMB Yönetim Konseyi, mevcut belirsizlik ortamına rağmen güçlü bir konumda olunduğunu ifade etti.

Faiz kararlarında veri odaklı ve toplantı bazlı yaklaşımın sürdürüleceği belirtilirken; enflasyon görünümü, ekonomik ve finansal veriler, çekirdek enflasyon dinamikleri ve para politikasının aktarım gücünün dikkate alınacağı, önceden belirlenmiş bir faiz patikasına bağlı kalınmayacağı vurgulandı.