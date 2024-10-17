Avrupa Merkez Bankası kararları öncesi Euro zayıfladı: Avrupa hisse senetlerinde kazanç!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 13:09

Güncelleme: 17.10.2024 - 13:09

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) beklenen faiz indirimi öncesinde Euro, perşembe günü 11 haftanın en düşük seviyesine gerilerken, Avrupa hisse senetleri yükselişe geçti. Wall Street'teki kazançlar, Asya'daki konut politikası brifinginin etkisiz kalmasıyla dengelendi. Avrupa Merkez Bankası'nın 13 yıl sonra ilk kez arka arkaya faiz indirimine gitmesi beklenirken, piyasalar Aralık ayında bir faiz indirimi daha fiyatlıyor. Analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısındaki ton ve rehberliğin dikkatle izleneceğini belirtiyor.

Mizuho EMEA sabit gelir ve döviz stratejisi başkanı Jordan Rochester, "Zayıf bir öncü gösterge son toplantıda PMI'ları alana kadar bu toplantıda bir kesinti fikrinden neredeyse vazgeçmeme neden oluyordu" dedi. Eylül ayına ait zayıf satın alma yöneticisi endeksi verileri, faiz indirimine yönelik beklentileri artırdı. Bu durum, Euro'da yaşanan son düşüşe etki etti ve Euro, 2 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesi olan 1,0851 dolara geriledi.

EURO'NUN GERİLEYİŞİ SÜRECEK

Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirisi ise 3 baz puan artışla yüzde 2,21'e yükseldi. Rochester, büyüme ve enflasyon için kötü haberlerin devam etmesini beklediğini ve nihai oranın gelecek yıl yüzde 1,5 ile fiyatlanandan daha düşük olacağını ifade etti. Ayrıca, Trump'ın ticaret politikaları nedeniyle Euro'nun, ABD seçimlerine kadar muhtemelen 1,08 dolara kadar gerileyeceğini öngördü.

ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi de son olarak 3 baz puan artışla yüzde 4,042'ye yükseldi. Hisse senedi piyasalarında, Avrupa'nın geniş Stoxx 600 endeksi, iyi karşılanan kazanç güncellemelerinin etkisiyle son olarak yüzde 0,3 arttı. Özellikle ASML'nin kazançlarının etkisi, Tayvanlı çip üretim devi TSMC'nin beklentileri aşan gelir tahminleriyle hafifletildi.