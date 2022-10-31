Avrupa Merkez Bankası'nın şahin yöneticilerinden faiz tahmini
Avrupa Merkez Bankası'nın şahin yöneticilerinden Klaas Knot, bankanın bir sonraki hamlesinin 50 ile 75 baz puan arasında bir artış olacağını işaret etti.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) üst üste iki toplantıda 75'er baz puanlık faiz artışı kararı alırken, bankanın şahin yöneticilerinden Klaas Knot'a göre bir sonraki toplantıda da 75 baz puanlık artış masada.
AMB Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot, Pazar günü ülkesi Hollanda'da bir televizyon kanalına verdiği söyleşide AMB'nin bir sonraki hamlesinin 50 ile 75 baz puan arasında bir artış olabileceğini söyledi.
Knot, bir sonraki toplantıda da önemli düzeyde bir adım atacaklarını belirtti. Knot, AMB'nin enflasyonla mücadelesi konusunda "Henüz devre arasına bile gelmedik" ifadelerini kullandı.
Knot AMB'nin önümüzdeki yılda da para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceği mesajını verdi.
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