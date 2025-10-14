Avrupa'nın en büyük ekonomisi alarm veriyor: 'Göstergeler bir toparlanmaya işaret etmiyor'

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı. Raporda, sanayi üretiminin azalan dış siparişlerin baskısı altında olduğu, buna karşın inşaat ile tüketici ve iş hizmetleri sektörlerinde kısmi istikrar sinyalleri bulunduğu belirtildi.

Küresel ekonomik ivmedeki yavaşlama ve ABD tarifelerinde artışın Alman ihracatını olumsuz etkilediği vurgulanan raporda, “Mevcut ekonomik göstergeler henüz üçüncü çeyrekte ekonomik bir toparlanmaya işaret etmiyor” ifadeleri yer aldı.

DIŞ KOŞULLAR ALMAN EKONOMİSİNİ ZORLUYOR

Raporda ayrıca, yılın ikinci yarısının başında ekonomik ivmenin zayıf kaldığı ancak federal hükümetin ekonomik ve mali politika önlemlerinin ilerleyen dönemde giderek daha belirgin hale gelerek kademeli bir toparlanma için ivme yaratacağı kaydedildi.

İLK ÇEYREKTE BÜYÜME, İKİNCİ ÇEYREKTE DARALMA

Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldı. Ülke ekonomisi, sanayideki zayıflıklar ve yapısal dönüşüm süreci nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Artan faiz oranları konjonktürel riskler ve küresel belirsizlikler de büyümeyi sınırlandıran faktörler arasında yer alıyor. Üretim ve sanayi siparişlerinde devam eden düşüş eğilimi, üçüncü çeyreğe dair büyüme beklentilerini de baskıladı.

HÜKÜMETTEN EKONOMİYİ CANLANDIRMA ADIMLARI

Alman hükümeti, altyapı ve savunma harcamalarında artışa giderek durgunluktan çıkış hedefliyor. Ancak bu önlemlerin ekonomik verilere yansımasının zaman alacağı belirtiliyor.

Hükümet, 2025 yılı için daha önce “yüzde 0” olarak açıkladığı büyüme tahminini 8 Ekim’de güncelleyerek “yüzde 0,2” seviyesine yükseltti.