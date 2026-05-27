Avrupa'nın en büyük ekonomisi Çin kıskacında

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche, Çin temasları kapsamında yaptığı açıklamada rekabetin ekonomik gelişim açısından önemli olduğunu ancak bunun karşılıklı çıkar ve şeffaflık temelinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

ALMANYA’DAN ÇİN’E “KARŞILIKLILIK” VURGUSU

26-29 Mayıs tarihlerinde Çin’e resmi ziyarette bulunan Reiche, Pekin’de Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile görüşmesi öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Reiche, “Bu rekabet, karşılıklı çıkar ve şeffaflık temelinde yapılandırılmalıdır. Almanya ve Çin'deki şirketler için benzer pazar erişimi ve eşit rekabet koşullarını içeren karşılıklılık ilkesi geçerli olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Almanya ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin hem işbirliği hem de rekabet içerdiğini belirten Reiche, rekabetin ekonomileri güçlendirdiğini, işbirliğinin ise istikrar sağladığını ifade etti.

TEDARİK ZİNCİRİ VE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ GÜNDEMDE

Bakan Reiche, Çinli yetkililerle yapılacak görüşmelerde pazar erişiminin yanı sıra tedarik zinciri güvenliği ve nadir toprak elementlerine erişim konularının da ele alınacağını açıkladı.

İkili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından diplomatik temasların önemine işaret eden Reiche, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in şubat ayında gerçekleştirdiği Çin ziyaretine de atıfta bulundu.

Reiche ayrıca Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile de görüşmeyi planlıyor.

ALMAN SANAYİ DEVLERİ ZİYARETE EŞLİK EDİYOR

Bakan Reiche’nin Çin ziyaretine BASF CEO’su Markus Kamieth, Thyssenkrupp CEO’su Miguel Lopez ve Siemens Energy Yönetim Kurulu Üyesi Tim Holt gibi Alman sanayi temsilcileri de katılıyor.

Almanya’nın son dönemde Çin kaynaklı rekabet baskısı ve ABD’nin uyguladığı ithalat tarifeleri nedeniyle küresel ticarette zorlandığı belirtiliyor.

ALMANYA–ÇİN TİCARETİNDE DENGESİZLİK

Çin, yaklaşık 5 bin Alman şirketinin faaliyet gösterdiği Almanya’nın en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürürken, iki ülke arasındaki ticaret dengesi Berlin aleyhine gelişmeye devam ediyor.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre 2025 yılında Almanya ile Çin arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 250 milyar euro oldu.

Aynı dönemde Almanya’nın Çin’den ithalatı yüzde 8,8 artışla 170,6 milyar euroya yükselirken, Almanya’nın Çin’e ihracatı yüzde 9,8 düşüşle 81,3 milyar euro seviyesinde kaldı.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE KORUMACILIK BASKISI

Jeopolitik krizler, küresel ticaretteki dönüşüm ve artan korumacılık politikalarının Almanya ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğu belirtiliyor. Çin’e yönelik ham madde bağımlılığı ve küresel rekabet koşulları, Berlin yönetiminin ekonomi politikalarında önemli başlıklar arasında yer alıyor.