Avrupa'nın en büyük ekonomisinde tarihi dönüşüm: Yarı zamanlı çalışan oranı o seviyeyi aştı

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’nün (IAB) yayımladığı rapora göre, Almanya’da 2026 yılının ilk çeyreğinde istihdam edilen kişi sayısı azalırken, yarı zamanlı çalışanların mesai sürelerinde artış yaşandı.

IAB’nin çalışma süreleri ve istihdam verilerine ilişkin raporunda, ülkedeki istihdam yapısında dikkat çeken bir dönüşüm yaşandığı belirtildi. Raporda, tam zamanlı istihdamdaki kayıpların yarı zamanlı çalışanların artan çalışma süreleriyle dengelendiği ifade edildi.

İSTİHDAMDA 160 BİN KİŞİLİK DÜŞÜŞ

Rapora göre Almanya’da istihdam edilen kişi sayısı, 2026’nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 160 bin kişi azalarak 45,64 milyona geriledi.

Aynı dönemde kişi başına çalışma süresi ise yüzde 0,3 artışla 344,2 saate yükseldi. Böylece toplam çalışma hacmi hafif düşüşle 15,7 milyar saat seviyesinde kaldı.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ORANI YÜZDE 40’I AŞTI

IAB verilerine göre yarı zamanlı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0,4 puan yükselerek yüzde 40,1’e çıktı. Böylece ilk çeyrekler bazında ilk kez yüzde 40 seviyesi aşılmış oldu.

Raporda, tam zamanlı çalışanların haftalık çalışma süresinin 38,15 saat ile büyük ölçüde sabit kaldığı belirtildi. Yarı zamanlı çalışanların haftalık mesai süresi ise 0,3 saat artarak 18,88 saate yükseldi.

HASTALIK İZİNLERİNDE GERİLEME

Raporda ayrıca iş gücü hacminin korunmasında hastalık izinlerindeki düşüşün de etkili olduğu kaydedildi.

2026 yılının ilk çeyreğinde hastalık nedeniyle işe devamsızlık oranı yüzde 6,5’ten yüzde 6,1’e geriledi.

“DAHA AZ İNSAN DAHA FAZLA ÇALIŞIYOR”

Enzo Weber, verilere ilişkin değerlendirmesinde daha az sayıda kişinin daha fazla çalıştığını belirterek, "Yarı zamanlı çalışanların mesai süreleri giderek uzuyor ve düşük ücretli küçük iş modeli gerilemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.