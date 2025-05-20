Avrupa sıralaması yayımlandı: Türkiye net kazançta sondan ikinci!

Avrupa ülkeleri arasında net kazanç sıralamasında Türkiye alt sıralarda yer aldı. Brüt kazançlara göre net gelirlerde en yüksek ortalamalar Kuzey Avrupa ülkelerinde görülürken, satın alma gücü farkı azalsa da gelir eşitsizliği devam ediyor. Çocuklu ailelerin vergi avantajları ve hane yardımları sayesinde kazanç farkının olmadığı tek ülke Türkiye oldu.

Brüt maaşlar Avrupa ülkeleri arasında farklılık gösterirken, net kazançları etkileyen vergi oranları ve sosyal güvenlik katkıları tabloyu değiştiriyor. Bazı ülkelerde evli ve çocuklu olmak net gelirleri önemli ölçüde etkiliyor.

EN YÜKSEK NET KAZANÇLAR HANGİ ÜLKELERDE?

Euronews’in haberine göre Eurostat verileri, satın alma gücüyle düzenlendiğinde yıllık net kazançlarda Avrupa genelinde büyük farklılıklar olduğunu ortaya koyuyor. 2024 yılında AB içinde en düşük yıllık net kazanç 11 bin 74 Euro ile Bulgaristan’da olurken, en yüksek 50 bin 410 Euro ile Lüksemburg’da gerçekleşti. AB ortalaması ise 29 bin 573 Euro olarak belirlendi. Bu rakamlar, çocuksuz ve bekar kişiler için geçerli olup, çocuklu ailelerde farklılık gösteriyor.

İsviçre 85 bin 631 Euro ile en yüksek net kazancı sunan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi olarak öne çıkarken, İzlanda 57 bin 573 Euro ile onu takip ediyor. Diğer İskandinav ülkeleri de AB ortalamasının üzerinde performans gösterdi.

Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri AB içinde en yüksek kazanç seviyelerini yakalarken, Lüksemburg’u 47 bin 892 Euro ile Hollanda, 46 bin 208 Euro ile İrlanda izliyor.

ORTALAMANIN ALTINDA KAZANAN ÜLKELER

İtalya 24 bin 797 Euro, İspanya 24 bin 571 Euro ve Yunanistan 18 bin 709 Euro ile Güney Avrupa ülkeleri arasında AB ortalamasının altında yer alıyor. Doğu Avrupa ülkeleri Romanya (12 bin 655 Euro), Bulgaristan (11 bin 74 Euro) ve Macaristan (13 bin 883 Euro) gibi net kazançlarda en düşük seviyeleri gösteriyor.

Türkiye ise 11 bin 440 Euro net kazançla Bulgaristan’ın hemen üzerinde bulunuyor.

DEV ALIM GÜCÜ FARKI

AB’nin en büyük dört ekonomisinden Almanya 39 bin 594 Euro ile en yüksek net kazancı sağlarken, onu 32 bin 354 Euro ile Fransa takip ediyor.

Satın alma gücü standartlarına (PPS) göre değerlendirildiğinde ise Slovakya’da 16 bin 784 Euro ile Hollanda’da 40 bin 948 Euro arasında değişen net yıllık kazançlar görülürken, AB ortalaması 28 bin 906 Euro oldu.

AB dışındaki ülkeler içinde İsviçre 48 bin 331 Euro ile açık ara birinci sırada yer alırken, Norveç 38 bin 712 Euro ile üçüncü, Lüksemburg 37 bin 630 Euro ve Avusturya 37 bin 359 Euro ile ilk beşi tamamladı.

Veriler, Doğu, Baltık ve Balkan ülkelerinde satın alma gücünün düşük olduğunu ve Doğu-Batı arasındaki farkın sürdüğünü ortaya koyuyor.

SATIN ALMA GÜCÜ FARKI AZALIYOR

Nominal değerlerde AB ülkeleri arasında net yıllık kazançlarda ciddi eşitsizlikler görülüyor; örneğin en yüksek Lüksemburg ile en düşük Bulgaristan arasındaki fark 4,5 kattan fazla.

Ancak satın alma gücü standardına göre düzeltildiğinde Slovakya ile Hollanda arasındaki fark 2,4 kata düşüyor.

Almanya, AB’nin "Dört Büyük" ekonomisi arasında AB ortalamasının üzerinde satın alma gücü standardına sahip tek ülke konumunda bulunuyor.

ÇOCUKLU AİLELERİN NET KAZANÇLARI DAHA YÜKSEK

Avrupa genelinde çocuklu ailelerin net kazançları, çocuksuz hanelerden daha yüksek seyrediyor.

AB’de çocuksuz bekar bir kişinin net kazancı 29 bin 573 Euro iken, iki çocuklu tek gelirli bir çiftin kazancı 35 bin 656 Euro’ya yükseliyor.

Bu farkın temelinde vergi avantajları ve aile yardımları bulunuyor.

Türkiye ise çocuklu ailelerin net kazançlarında bu farkın olmadığı tek ülke olarak öne çıkıyor.

Kıbrıs, Finlandiya, Norveç, İspanya ve İsveç’te çocuklu ailelerin kazançları biraz daha yüksek olsa da fark yüzde 10’un altında kalıyor.

Çocuklu haneler için en büyük avantaj Slovakya, Polonya, Lüksemburg ve Belçika’da görülüyor; bu ülkelerde net kazançlar, çocuksuz hanelerin kazancından yüzde 40 daha fazla oluyor.