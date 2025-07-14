Avrupa ve Güney Kore'den ticaret hamlesi: ABD'ye karşı ortak adım!

Avrupa Birliği (AB) ve Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Ağustos’tan itibaren uygulamaya koymayı planladığı yüksek gümrük vergileri tehdidine karşı harekete geçti. Pazartesi günü yapılan ortak açıklamada, Washington’un planladığı vergilerin etkisini hafifletmeye yönelik ticaret anlaşmaları üzerinde çalışıldığı duyuruldu.

Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada, ticaret savaşını tırmandırarak Avrupa Birliği ve Meksika’dan ithal edilen ürünlerin büyük kısmına yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti. Başkan, aynı zamanda Japonya ve Güney Kore gibi Asya’nın önde gelen ekonomilerine yönelik de benzer uyarılarda bulunmuştu.

ALMANYA'DAN SERT TEPKİ

ABD’nin planladığı gümrük tarifesi en çok Almanya’da yankı buldu. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, pazar günü yaptığı açıklamada yüzde 30’luk verginin Alman ihracatını ciddi şekilde etkileyeceğini söyledi. Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Volker Treier ise pazartesi günü yaptığı değerlendirmede, “ABD ile tırmanan gümrük vergisi anlaşmazlığı birçok Alman şirketi için ciddi bir tehdit oluşturuyor” diyerek acil müzakere çağrısında bulundu.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de taraflar arasında bir uzlaşmaya varılamaması durumunda Avrupa Birliği’nin 21 milyar Euro değerinde ABD mallarına karşılık gümrük vergisi hazırlığında olduğunu açıkladı.

SANAYİ KENDİNİ KORUMAYA ALIYOR

Avrupa sanayisi olası ticaret savaşına karşı önlemler almaya başladı. İtalya’nın Toskana bölgesindeki Chianti şarap üreticileri, AB destekli yeni ihracat stratejileri talep ederek Güney Amerika, Asya ve Afrika gibi alternatif pazarlara yönelme çağrısında bulundu.

TRUMP’TAN EKONOMİYİ CANLANDIRMA PLANI

Göreve yeniden geldikten sonra ticaret politikalarını sıkılaştıran Trump, ABD ekonomisini yeniden canlandırmak ve üretimi teşvik etmek için çeşitli gümrük vergileri uygulamaya başladı. Bu yılın nisan ayında duyurulan ilk büyük vergi paketi, tüm ithalata yüzde 10 temel tarife ve bazı ürün gruplarına özel yüksek vergi getirilmesini içeriyordu. Bu açıklama, küresel tedarik zincirinde ciddi sarsıntılara ve piyasalarda dalgalanmalara yol açmıştı.

Ancak sonraki haftalarda gelen erteleme kararları ve 90 günlük geçici durdurmalar, yatırımcıların Trump’ın alışılmadık yöntemlerine alışmasını sağladı.

PİYASALAR TEDİRGİN

Pazartesi günü Avrupa borsaları düşüşe geçerken, ABD vadeli işlemleri de Wall Street’in zayıf bir açılış yapacağına işaret etti. En çok kayıp yaşayan sektörler otomobil ve alkol oldu.

GÜNEY KORE: ANLAŞMAYA AÇIĞIZ

Yaklaşan 1 Ağustos son tarihi, ülkeleri ticaret anlaşmaları için harekete geçirdi. Güney Kore Ticaret Bakanı Yeo Han-koo, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD ile “prensipte bir anlaşma” yapılabileceğini ifade etti. Seul yönetimi, ABD'nin tarım pazarına daha fazla erişimine açık olabileceğini de belirtti.

Yeo, "ABD’nin gümrük vergisi müzakerelerinde prensipte bir anlaşmaya varmanın ve ardından detaylar için daha fazla zaman kazanmanın mümkün olduğuna inanıyorum" dedi. Güney Kore, Japonya gibi, ihracatına uygulanması planlanan yüzde 25'lik tarifeden kaçınmak amacıyla anlaşma çabalarını hızlandırdı.