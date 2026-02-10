Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.02.2026 14:29:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Avrupalı bankacılık devinden altında rekor tahmini: 6 bin dolar hedefi masada!

BNP Paribas emtia stratejisi direktörü David Wilson, küresel belirsizliklerin sürmesi halinde altının güçlü seyrini koruyabileceğini söyledi. Merkez bankalarının alımları ve yatırım fonlarına yönelen ilginin altını desteklediğini vurgulayan Wilson, altının gümüşe kıyasla daha etkili bir riskten korunma aracı olduğunu ifade etti. Jeopolitik ve makroekonomik gelişmeler, altın piyasasının görünümünde belirleyici olmaya devam ediyor.

BNP Paribas SA emtia stratejisi direktörü David Wilson, makroekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi halinde altının yıl sonunda ons başına 6 bin dolara çıkabileceğini söyledi. Wilson, altın-gümüş oranındaki artışa dikkat çekerek, altının gümüşe kıyasla daha güçlü bir riskten korunma aracı sunduğunu vurguladı.

MERKEZ BANKASI ALIMLARI VE ETF GİRİŞLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Wilson, altının görünümünün merkez bankalarının alımları ve ETF girişleriyle desteklendiğini ifade etti. Polonya’nın geçen ay açıkladığı 150 tonluk yeni alım ile Çin Merkez Bankası’nın Ocak ayında üst üste 15’inci ayda da altın alımlarını sürdürmesi, resmi talebin güçlü seyrettiğine işaret ediyor. ETF tarafında ise geçen haftaki kısa süreli düzeltme dışında girişlerin istikrarlı olduğu belirtildi.

ALTIN-GÜMÜŞ ORANI YÜKSELİŞTE

Altın-gümüş oranının son dönemde toparlandığını belirten Wilson, iki yıllık ortalamanın 80’ler seviyesinde olduğunu hatırlattı. Wilson, “Altın bana mantıklı geliyor, gümüş aynı türden risk koruması sağlamıyor” değerlendirmesinde bulundu.

GÜMÜŞTE FİZİKSEL TALEP ZAYIFLIYOR

Gümüş piyasasında ise son aylarda görülen yüksek volatilitenin ardından fiziksel talebin zayıfladığına dikkat çekildi. Metal arzının Avrupa ve Asya pazarlarına yönelmesi ile yaklaşan Çin Yeni Yılı tatilinin, beyaz metal talebini daha da baskılayabileceği ifade edildi.

KÜRESEL BANKALARDAN ALTINA DESTEK

Wilson, Deutsche Bank ve Goldman Sachs gibi küresel finans kuruluşlarının da uzun vadeli talep faktörleri nedeniyle altındaki toparlanmayı destekleyen görüşler paylaştığını hatırlattı.

