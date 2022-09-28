Avrupalı ilaç şirketlerinden üretimde kesinti uyarısı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:03

Avrupalı ilaç şirketleri artan elektrik maliyetleri nedeniyle ucuz bazı jenerik ilaçları üretmeyi durdurabilecekleri uyarısında bulundu ve bu ilaçların fiyatlamalarının gözden geçirilmesini istedi.

Teva, Novartis’in Sandoz adlı birimi ve Fresenius’un Kabi adlı birimi gibi jenerik ilaç üreticilerini temsil eden Medicines for Europe adlı kuruluş dün Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin enerji ve sağlık bakanlarına konuya ilişkin açık mektup gönderdi.

AB ülkelerinin enerji bakanları Cuma günü toplanarak Avrupa’daki enerji krizini çözmek adına atılacak önlemler üzerine anlaşmaya çalışacak. Ancak bu önlemler arasında henüz özellikle ilaç şirketlerini hedef alan çözümler yer almıyor.

JENERİK İLAÇLARIN AB’DE SATILAN TÜM İLAÇLARIN YÜZDE 70’İNİ OLUŞTURUYOR



Mektuba göre, Avrupa’da elektrik fiyatları bazı ilaç fabrikaları için 10 katına çıkarken, ham madde maliyetleri yüzde 50’yle yüzde 160 arasında yükseldi.

Medicines for Europe’un yöneticisi Adrian Van Den Hoven, “Artan enerji maliyetleri Avrupa’daki sabit fiyat sisteminde çoğu üreticinin kâr marjının tamamen erimesine neden oluyor” dedi.

Şirketlere ilaç üretimi ve satışında münhasırlık hakkı veren patentlerin süresinin dolmasının ardından piyasaya sürülen, orjinal ilaç ile aynı özelliklere sahip olan ilaçlar jenerik ilaç olarak adlandırılıyor. Bu ilaçların fiyatları ulusal sağlık kurumları ya da sigorta birlikleri tarafından belirleniyor.

Kuruluşun verilerine göre jenerik ilaçların AB’de satılan tüm ilaçların yüzde 70’ini oluşturuyor.