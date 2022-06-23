Avrupa'nın en büyük ekonomisinde zayıflama sinyali: Almanya'nın PMI verisi haziranda geriledi

23 Haziran 2022 Perşembe, 11:20

Almanya'da hizmet sektörü öncü PMI verisi haziranda 52.4 seviyesine geriledi. Mayısta nihai veri 55.0 seviyesinde açıklanırken Reuters anketine katılan ekonomistler haziran ayına ait öncü verinin 54.5 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

İmalat sektörü PMI verisi ise 52.0 seviyesine gerilerken mayıs ayında nihai veri 54.8 seviyesinde açıklanmıştı.

Reuters anketine katılan analistler imalat sektörü PMI verisinin 54.0 seviyesinde açıklanacağını tahmin ediyorlardı.

50 PUANIN ALTI KÜÇÜLMEYE İŞARET EDİYOR

Bu hesaplamalar Alman ekonomisinin üçte ikisini teşkil eden imalat ve hizmet sektörleri içi öncü bileşik PMI verisinin 51.3 seviyesinde olduğuna işaret ediyor. Geçtiğimiz ay nihai veri 53.7 seviyesinde açıklanırken Reuters anketine katılan analistler verinin bu ay 53.1 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

Veride 50 puanın üstü büyümeye altı ise küçülmeye işaret ediyor