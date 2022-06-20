Avrupa'da gaz endişesi büyüyor: Almanya kömüre geri dönüyor

20 Haziran 2022 Pazartesi, 16:07

Avrupa ülkelerinin stoklarını yeniden dolduramamaları halinde enerji krizi yaşayacağı öngörülürken, bu ülkeler de bir süredir alternatif yakıt arayışını sürdürüyorlar.

Rusya, bugün yaptığı açıklamada, Avrupa'nın doğalgaz krizi için yalnızca kendisini suçlayabileceği görüşünü yineledi. Batı devletleri Ukrayna'yı işgali nedeniyle hem önemli bir doğalgaz kaynağı hem de başlıca buğday ihracatçılarından olan Rusya'ya bir dizi yaptırım uygulamıştı.

ALMANYA'NIN KÖMÜR ADIMI

Gaz depolama seviyelerini yükseltmeye yönelik planları ile ilgili dün açıklama yapan Almanya, kullanımını kademeli olarak durdurmayı hedeflediği kömür enerjisi ile çalışan santrallerin de yeniden kullanıma açılabileceğini belirtti.

Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gaz arzının kritik seviyelere gerilemesi durumunda kömür enerjisi ile çalışan santrallerin kullanıma açılmasının kapasiteyi 10 gigawatt artırılabileceği ifade edildi.

Bu girişim kapsamında bir mevzuat 8 Temmuz'da parlamentoya sunulacak.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, "Zorlu bir durum, ancak bu durumda doğalgaz tüketimini azaltmak için atılması gereken bir adım" açıklamasında bulundu.

Sera gazı salınımı yapan kömür kullanımının daha hızlı durdurulması gerektiğini savunan Yeşiller Partisi'nin üyelerinden Habeck, "Eğer bu adımı atmazsak yıl sonunda, kış sezonu yaklaşırken stoklarımızın yeterince dolu olmaması riskini göze almış olacağız. Bu durumda da politik şantaja maruz kalabilecek duruma geliriz" dedi.

YÜKSEK ENFLASYONUN ARDINDAN GELEN ENERJİ KRİZİ

Enerji krizi riskinin ardından elektrik faturaları ve gıda fiyatlarındaki yüksek enflasyon ile mücadele eden Avrupa ülkelerinin karşı karşıya kaldığı zorluklara bir yenisi eklenmiş oldu.

Almanya ve İtalya Rus doğalgazına en bağımlı ülkeler olma özelliğini taşırken, diğer Avrupa ülkeleri de artan talep karşısında düşük arz sorunu ile karşı karşıya kalmış durumda.

Avrupa'da normalde yılın bu döneminde talepte artış görülmüyor, ancak kıtayı etkisi altına alan sıcak hava dalgası klima kullanımını artırdı.

İtalyan Eni ve Alman Uniper şirketleri tarafından yapılan açıklamalarda Rusya'nın kontratta yer alan doğalgaz hacminin altında sevkiyat gerçekleştirdiği ifade edildi.

İtalyan Eni, Rus Gazprom'un kendilerini talep ettikleri gaz miktarının yalnızca bir kısmını alacakları yönünde bilgilendirdiğini açıkladı. Rusya'nın bu kararının, İtalya'yı acil durum ilan etmeye ve bu kapsamda gaz tasarrufu önlemleri uygulamaya yaklaştırdığı düşünülüyor.

Avusturya merkezli enerji şirketi Verbund ve hükümet de dün Rusya'dan doğalgaz sevkiyatlarının kısıtlanmasının bir enerji krizine sebebiyet vermesi durumunda doğalgaz ile çalışan santrallerden birinde kömür kullanarak elektrik üretimine geçilmesi konusunda mutabakat sağladı.