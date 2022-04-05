Avustralya Merkez Bankası faize dokunmadı

Avustralya Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 0,10 seviyesinde sabit bıraktı. Bankanın karar metninde Avustralya ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiği vurgulandı.

bloomberg
05 Nisan 2022 Salı, 09:00
Avustralya Merkez Bankası faize dokunmadı
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Bloomberg'in haberine göre, Avustralya Merkez Bankası beklendiği gibi faizi rekor düşük seviyede tutma kararı aldı.

Banka politika faizini yüzde 0,10 seviyesinde sabit bıraktı. 

Bankanın karar metninde Avustralya'da hane halkı harcamalarında artış yaşandığı ve güçlü istihdam büyümesinin devam ettiğine ilişkin sinyaller kaydedildiği ifade edildi.

Banka Avustralya ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe, faiz artışı yapmadan önce bankanın enflasyonun yüzde 2-3 bandına kalıcı bir şekilde oturduğuna yönelik işaretler alması gerektiğini vurguladı.

Para piyasalarında bankanın yıl sonunda faizi yüzde 1,75; önümüzdeki yılın Ağustos ayında ise yüzde 3 seviyesine çıkarması fiyatlanıyor.


Avustralya Merkez Bankası faiz

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