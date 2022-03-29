TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve faiz açıklaması!

29 Mart 2022 Salı, 14:32

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurul toplantısında konuştu.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"2021 yılında büyüme oranı yüzde 11 olarak gerçekleşmiş ve uzun dönem eğiliminin üzerinde kalmaya devam etmiştir. Büyümenin kompozisyonunun da ise sürdürülebilir bileşenlerin payı artmıştır. Kapasite kullanımları ve öncü göstergeler dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyretmeye işaret etmektedir.

Petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi gözlenmiştir, benzer şekilde gıda fiyatlarının enflasyonun üzerindeki belirleyici etkisi de tüm dünyada önemini korumaktadır.

Yurt içinde iktisadi faaliyet dış talebin olumlu etkisiyle güçlü seyretmeye devam ediyor. Yaşanan jeopolitik sorunların ihracatımız üzerindeki doğrudan yansımalarının sınırlı olacağını düşünüyoruz.

Gıda emtia fiyatlarındaki gelişmelerin yansımalarını Türkiye'de de gözlemliyoruz. Enflasyondaki yükselişte arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır.

FAİZ ARTIŞI HAKKINDA

2022 Yılı Ocak-Mart döneminde faizi değiştirmedik, alınan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmektedir. Atılan adımların, barış ortamının tesis edilmesi ve baz etkileri ile dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörüyoruz.

"BİR DİZİ OLAYI HAYATA GEÇİRDİK"

Bu strateji kapsamında Merkez Bankası olarak biz dizi olayı hayata geçirdik. 2021 Aralık ayında yabancı para ve altın mevduatlarının TL’ye dönüşümünü destekleyerek TL mevduat tercihinin güçlenmesinde adım attık. YUVAM hesaplarını uygulamaya aldık. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın tamamlayıcı ürünleriyle döviz kurlarındaki sağlıksız fiyat oluşumlarının önü alınmış durumda.

Geçtiğimiz yıl boyunca teknoloji ve otomasyondan tüm iş süreçlerinden yoğun bir şekilde yararlanmaya devam ettik. Görev alanımıza gelen konularda ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği yapmaya devam ettik. Bu kapsamda düzenlediğimiz toplantılar ve ikili iş birliği faaliyetlerimizle paydaşlarımızla aktif bir şekilde etkileşimde bulunduk. Temel görevlerimizi yerine getirmenin yanı sıra kültürel ve çevresel konulara duyarlılığımızı sürdürerek çalışmalarda yer aldık."