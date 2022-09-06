Avustralya Merkez Bankası'nın faizi 7 yılın zirvesinde

06 Eylül 2022 Salı, 10:44

Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2.35'e yükseltti ve enflasyonla mücadele kapsamında para politikasını sıkılaştırmanın devamına açık kapı bıraktı.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin çoğu RBA'nın politika faizini 50 bp artırmasını bekliyordu.

RBA Eylül para politikası toplantısının ardından yaptığı açıklamada enflasyonu yüzde 2-3 seviyelerine indirmekte kararlı olduğunu ifade etti.

RBA, bundan sonraki faiz artırımlarının zamanı ve büyüklüğünün enflasyon ve istihdam piyasasına dair verilere ve tahminlere dayanacağını ifade etti.