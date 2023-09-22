Avustralya’daki LNG grevinde anlaşmaya varıldı

Yayınlanma: 22.09.2023 - 17:18

Güncelleme: 22.09.2023 - 17:18

Chevron ve işçi sendikaları, Avustralya'daki önemli sıvılaştırılmış doğalgaz tesislerinde yaşanan ve küresel yakıt pazarını sarsan grevleri sona erdirmek için anlaşmaya vardı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre,iki büyük sendikanın oluşturduğu Offshore Alliance, işçilerin ücret ve koşullar konusunda önerilen anlaşmayı kabul ettiklerini ve eylemleri askıya alacaklarını doğruladı.

Chevron Perşembe günü yaptığı açıklamada teklifi kabul ettiğini açıklamıştı.

Dünyanın en büyük tedarikçilerinden birinin gaz ihracatını azaltma ihtimaline ilişkin endişeler - ve diğer ilgisiz kesintiler - son haftalarda Avrupa ve Asya'da fiyatların yükselmesine yol açmıştı.

Küresel LNG piyasası, Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Avrupa'ya boru hattıyla gaz sevkiyatının kesilmesinden bu yana dengeli bir seyir izliyor.

Houston Üniversitesi Hukuk Merkezi'nde Öğretim Görevlisi Susan Sakmar grevlerle ilgili olarak "Grevin çözülmesiyle birlikte piyasa en azından şimdilik rahatlayabilir. Ancak kış yaklaşırken, daha fazla tedirginliği göz ardı edemem, çünkü soğuk bir kış ya da yeni bir arz kesintisi piyasaları yeniden sarsabilir" değerlendirmesini yaptı.