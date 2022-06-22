Avustralya’dan yarı kapasitede zirai uçak kiralandı: THK uçaklarının kapasitesi yeterli bulunmamıştı

22 Haziran 2022 Çarşamba, 15:00

Orman Genel Müdürlüğü, yangın söndürme uçağı kiralama ihalesine, uçaklarda “En az 5 bin litre su taşıma kapasitesi” olması şartını koyduğu için 4 bin 900 litre kapasiteli THK uçakları ihaleye girememiş ve geçen yıl orman yangınlarında kullanılamamıştı. Halen devam eden Marmaris orman yangınında kullanılan zirai ilaçlama amaçlı “hava traktörü” olarak bilinen uçakların ise kapasitesi 3 bin litre. Yangınla mücadele için Avustralya'dan kiralananan uçaklar zirai ilaçlama taşıtı. 12 bin 500 kilometre uzaklıktaki Avustralya'dan kiralanan uçakların resmi adı da Air Tractor AT-802 (Hava Traktörü). Central Highlands Aerial Services’in Türkiye’ye kiraladığı AT-802 tipi uçaklardan radar kayıtlarında 4 adet olduğu görülüyor. Uçaklar bölgedeki müdahalenin ardından havalimanına ikmal için indi.

130 LİTRE KÖPÜK TANKI VAR

Orman Bakanlığı tarafından kiralandığı anlaşılan Air Tractor AT-802 modeli uçaklar yangınla mücadele veya silahlı versiyonlara da uyarlanabilen Amerikan tarım uçağı olarak biliniyor. İlk olarak Ekim 1990'da Amerika Birleşik Devletleri'nde uçan hava araçları, Air Tractor Inc. tarafından üretildi. Uçaklar yangında kullanmak üzere bir gölden veya nehirden su toplayabilme kapasitesine sahip. 820 galon yaklaşık 3 bin 100 litre su taşıyabiliyor. Bölgede yapılan müdahaleler esnasında yapılan kayıtlarda ayrıca renkli bir sıvının da yangın alanına atıldığı görülüyor. Bu uçaklara standart gövdeye ek olarak 130 litre köpük tankı da eklenebiliyor.