Avustralyalı finans kuruluşundan yeni altın ve gümüş tahmini!

Avustralyalı finans kuruluşu ANZ Group, güçlü yatırım talebi beklentisiyle yıl sonu altın fiyatı tahminini 3 bin 800 dolar olarak belirledi. Banka, gelecek haziran ayına kadar fiyatların 4 bin dolara yaklaşmasını öngörüyor. Altındaki yükselişin paralelinde ANZ, gümüş fiyatı hedefini de yükseltti.

Salı günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 bin 674 dolara ulaşan altın fiyatları, bu yıl yüzde 38 civarında artış kaydetti. Bu yükselişin arkasında zayıf dolar, merkez bankası alımları, güvercin para politikası uygulamaları ve artan küresel belirsizlikler yer alıyor.

ANZ’DEN ALTIN PİYASASI BEKLENTİLERİ

ANZ analistleri, destekleyici para politikası beklentileri, artan jeopolitik gerilimler, makroekonomik zorluklar ve Fed’in bağımsızlığına dair endişelerin altın için yatırım gerekçesini güçlendireceğini belirtiyor. Banka, merkez bankalarının altın alımlarının 2025’te 900–950 metrik ton aralığında kalacağını, yılın ikinci yarısında ise 485–500 ton alım yapılacağını tahmin ediyor. Çin Merkez Bankası, ağustos ayında 10’uncu ay üst üste rezervlerine altın ekledi.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ TRENDİ

ANZ, bu gelişmeler ışığında yıl sonu gümüş fiyat hedefini ons başına 44,7 dolara yükseltti. Altın boğa piyasası ve güçlü ETF girişlerinin gümüşe destek sağladığı ifade ediliyor. Spot gümüş fiyatları pazartesi günü ons başına 41,65 dolar ile son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.