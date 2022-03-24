Avusturya Türkiye’deki kış turizmini destekliyor

24 Mart 2022 Perşembe, 14:57

Avusturya dağ turizminin uzmanları, Beyaz Dağ anlamına gelen Erciyes’in yıl boyu yerli ve yabancı turistin destinasyonu haline gelebilecek bir turizm potansiyeline sahip olduğuna işaret ederek, bu alandaki tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını söylediler.

Avusturya’nın tanınmış kış turizmi altyapı firmalarıyla Türkiye’deki kayak merkezlerinin yöneticileri hafta sonu Erciyes’te bir araya geldi. Avusturya Başkonsolosluğu Ticaret Ofisi’nin ilkini Uludağ’da düzenlediği “Kış ve Dağ Turizmi Altyapı Zirvesi”nin ikincisi bu sefer Erciyes’te yapıldı. Zirveye Avusturyalı 12 firma ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen kayak merkezi yöneticileri, yatırımcılar ve diğer turizm yetkilileri katıldı.

Avusturya Ticaret Ofisi Müsteşarı Georg Karabaczek'in açılış konuşmasıyla başlayan zirvede, Avusturyalı ve Türk katılımcılar pandemi yüzünden sekteye uğrayan turizm sektörünün eski haline dönmesi ve Ukrayna’da yaşananların getirdiği olumsuzlukların bir an önce son bulması yönündeki temennilerini dile getirdi.

“AVUSTURYA’NIN GDP’SİNİN YÜZDE 7,5’İ KIŞ TURİZMİNDEN”

İklim değişikliğinin, savaşın ve pandeminin ne kadar kırılgan bir zeminde olduğumuzu gösterdiğine dikkat çeken Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, bu açıdan bakıldığında etkinlikte bu konuları ele alarak işbirliğinde bulunmanın ve çalışmanın çok mantıklı ve önemli olduğuna değindi. Avusturya’nın gayri safi yurtiçi hasılasının (GDP) yüzde 7,5’lik kısmını bu sektörün oluşturduğunun altını çizen Büyükelçi, Avusturya’da bundan yaklaşık 40 milyar Euro gelir elde edildiğini vurguladı. Avusturya hükümetinin ekonominin eski haline dönmesi için bir plan hazırladığını da belirten Büyükelçi, sektörde sürdürülebilirliği konuşmanın da önemini hatırlattı.

Wimmer, Türkiye’nin de çok güzel bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

“ÜLKEMİZİN DAĞLARININ İSRAF EDİLMESİ BİZİ GERÇEKTEN ÜZÜYOR”

Erciyes’in Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2005’te başlattığı master planı sayesinde uluslararası bir kayak merkezine dönüştüğünü söyleyen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, dünyadaki kayak turizminin neredeyse yüzde 75’inin Avrupa’da yapıldığını ve bunun yüzde 50’sinden fazlasının Avusturya’da olduğunu söyledi. Kış ve dağ turizminin dünyadaki kalbi Avusturya’nın 150 yıla varan tecrübesiyle bu sektörde önemli markalar çıkardığını ve tecrübesini dünyaya yansıttığını kaydeden Cıngı, kayak merkezlerinin bulunduğu bölgeye ne kadar büyük kaynak oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ülkemizin dağlarının israf edilmesi bizi gerçekten üzüyor. Sadece Erciyes değil Türkiye’nin kış turizmini katıldığımız platformlarda konuşuyoruz. En doğusundan en batısına en kuzeyinden en güneyine ülkemizde muhteşem dağlar var. Doğu Anadolu bölgesi gibi muhteşem bir coğrafya var. Ve biz maalesef bu dağlarımızdan ülkemiz adına istifade edemiyoruz. Böylesine cennet gibi bir ülkeyi sadece yaz turizmiyle yetinerek adeta israf ediyoruz.”

Türkiye’nin Avusturya ile ilişkilerinin iyi olduğunu ve daha üst seviyeye çıkarılmasını ümit ettiklerini dile getiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da , Kayseri’nin 6500 yıllık tarihi olduğuna vurgu yaparak, “Türkiye bir cennet. Kayseri de sadece denizimiz ve kumumuz yok ama turizm olarak da müthiş bir hazineye sahibiz” dedi.

Zirve kapsamında iki panel düzenlendi. “İklim değişikliğinin dağ turizmine etkisi” konulu panelde konuşan Atatürk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Süleyman Toy, turist deneyimini artırmak için doğal ve kültürel kaynakların çekici hale getirilmesi gerektiğinin altını çizerek, iklim değişikliğinin bu durumu çok etkilediğini belirtti. İklim değişikliğini güçlü bir fırtınaya benzeten Toy, sağlam bir turizm yapısının fırtınaya dayanıklı olacağını kaydetti.

“DAĞLAR YAZIN DA FAAL OLMALI”

Avusturya’da artık bazı kayak merkezlerinin iklim değişikliğine bağlı olarak risk değerlendirmeleri yaptığını anlatan Innsbruck Üniversitesi’nden Sürdürülebilir Turizm Uzmanı Doç. Dr. Robert Steiger, “artık sadece kış turizmi için değil dağları yazın da faal olarak kullanılabilecek şekilde yatırımlar yapılıyor” dedi. Steiger, bu yatırımlara tema parklarını, çocuk havuzlarını, dağ yürüyüş rotalarını örnek verdi. Kayak yapmayan insanların da büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Steiger, yazın da bu insanları dağlara getirmenin yollarının aranması ve tesislerin yazın da para kazanması gerektiğinin altını çizdi.

Zirvenin ikinci paneli de “Türkiye’de Turizm Altyapı projeleri için finansman ve yatırım” başlığı altında yapıldı. Paneldeki konuşmacılar, projeler için finansman ve yatırım desteğinin nasıl ve hangi koşullar altında verildiğini anlattı. İhracat yapmak isteyen Avusturyalı firmalara ve yatırım yapmak isteyen Türk şirketlere destek sağlandığı bilgisi paylaşıldı. Konuşmacılar, altyapı projeleri için kaynak miktarının büyük olduğuna işaret etti.

Avusturyalı Axess, Demaclenko, Denizbank, Doppelmayr Garaventa Group, Gravity Cart, Input Projektentwicklungs, Leitner, MND Austria, Panomax, Sunkid, Skidata, Technoalpin firmaların katıldığı zirve ikayak yarışı ve gala yemeğiyle sona erdi.

Konuk Yazar: Gamze Düşmez