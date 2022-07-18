Trakya'da tehlike çanları çalıyor: Tırtıl istilası ayçiçeğinin yüzde 50'sine zarar verebilir

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 01:30

2022 yılı mart ayında Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ihracat yapılamadığı dönemde yağ sektörüne yönelik endişeler gündeme gelmişti. Ayçiçeği yağında arz sıkıntısı ve zammın beklendiği haberleri tüketiciler üzerinde endişe yaratmıştı.

Ayçiçeği yağı krizinin yaşandığı günlerde Tokat Havalimanı'nın açılışına giden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldiğinde ''Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ayçiçeği ve mısır ekimiyle ilgili gerekli tedbirleri alıyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, ''Çiftçilerimizden ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istiyoruz. Hem kendi gıda sektörümüzün ihtiyacının karşılaması hem de Avrupa piyasasında ortaya çıkması muhtemel boşluğun doldurulması açısından üretimimizi artırmamız hayati öneme sahiptir'' ifadelerini kullanmıştı.

ÜRETİCİNİN YÜKÜ HER GEÇEN GÜN ARTTI

Bugün açıklanan haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksine göre, üretici maliyeti bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 98.84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 148.90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67.98 arttı.

Girdi maliyetlerinin artmasına rağmen Trakya'da binlerce dekar alanda ayçiçeği üretimi yapan çiftçiler, tarlalarında 'çayır tırtılı istilası' yaşandığını belirtti. Hükümetten konuya ilişkin yeterli desteğin verilmemesi ise eleştirilere sebep oldu.

EKİLMEDİK YER KALMASIN DEDİLER, ÜRETİCİYİ YALNIZ BIRAKTILAR

Mazot ve gübre fiyatlarının 5'e katlandığını ifade eden CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, çiftçinin zaten zor koşullar altında üretim yaptığını ve yaşanan 'tırtıl istilası'nın Tekirdağ- Edirne-Kırklareli'deki ayçiçek tarlalarının neredeyse tamamını etkilediğini ve giderek yayıldığını ifade etti.

Zarar gören alanların henüz kullanılamayacak düzeyde olmadığını, tırtıllara ilaçlama yapıldığında iki gün içerisinde etkisinin görüldüğünü söyleyen Gündoğdu, yeterli miktarda ilaçlama da yapılmadığının altının çizdi.

Hükümet tarafından "Havandan ilaçlama yapılırsa diğer tarım alanları ve arıcılık faaliyetlerinin zarar görür" dendiğini aktaran Gündoğdu bu duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

"Tamam doğru fakat 'drone'larla (insansız hava aracı) ilaçlama yapmaya çalışıyoruz bunun için de yeterli destek yok. Drone'larla müdahale edilmeye çalışılıyor. Drone'ları da ziraat odası başkanları dışarıdan getiriyor. Burada yine şunu görüyoruz; köylü yine kendi başına bırakıldı. Tarım il müdürlükleri bir şeyler yapmaya çalışıyor ama kordineli bir çalışma yok."

"BAKANLIK 'MIŞ' GİBİ YAPIYOR"

"AKP'liler bir drone ile bin dönümlük alanın ilaçlandığını ifade ediyorlar fakat böyle bir durum yok. Biz böyle bir çalışma görmedik henüz. 50 tane drone olması gerekirken 10-15 drone var" diyen Gündoğdu, bakanlığın konuya ilişkin 'duyarlıymış' gibi davrandığını ifade etti.

Gündoğdu, bakanlığın belirli noktalarda ilaçlama çalışmalarına başladığını fakat çalışmalarının yetersiz olduğunu dile getirdi.

İTHAL ÜRÜN VE FİYAT ARTIŞININ SİNYALİ GELDİ

Mart ayında yaşanan 'ayçiçeği yağı krizi'nin tekrar yaşanabileceğinden yurttaşların bir endişesi olduğunu ve bunun halk arasında dile gelmeye başladığını aktaran Gündoğdu, bu istilanın bir drone ile bin dönümlük araziye müdahele edilerek çözülemeyeceğini bakanlığın bu konuya daha çok eğilmesi gerektiğini söyledi.

Tırtılların girdiği bir tarlada ortalama yüzde 50 civarında ürün kaybının beklendiğini aktaran Gündoğdu, bu durumun ileriki zamanlarda ürün kaybının yaşanması sebebiyle ayçiçeği yağının fiyatlarının artmasına sebep olabileceğini ve bu nedenle yağ maddesi ithal etmek zorunda kalabileceğimizi ifade etti.

"AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ"

Tarım il müdürlüklerinin ve Tarım Bakanlığı'nın kordineli bir şekilde bir an önce bölgeye müdahale etmesi gerektiğini aktaran Gündoğdu, konuya ilişkin bir kriz masası oluşturulması gerektiğinin de altını çizdi.

Gündoğdu ayrıca tırtıl istilası yaşanan bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini ve çiftçinin yaşadığı zararın afet fonundan karşılanması gerektiğini belirtti.