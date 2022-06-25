Mudanya Belediyesi’nin ayçiçekleri hasada hazırlanıyor
Mudanya Belediyesi’nin Balabancık mahallesinde 85 dönümlük arazide toprakla buluşturduğu ayçiçeği tohumları hasada hazırlanıyor.
Mudanya'da hasat mevsiminin bereketi, bu yıl da Mudanya Belediyesi'nin “Topraktan Halka” sosyal sorumluluk projesiyle sofralara taşınacak.
Belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinleri toplayarak, zeytinyağı haline getirdikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşların ulaştıran Mudanya Belediyesi'ninBalabancık mahallesinde 85 dönümlük arazide toprakla buluşturduğu ayçiçek tohumları büyüdü.
Ağustos ayında yapılacak hasadın ardından yağ elde edilip tamamı Mudanya'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak, aynı alana ekim ayında karakılçık buğdayı ekilecek.
“Topraktan Halka” projesi ile hem belediyeye ait arazilerin değerlendirildiğini hem de ihtiyaç sahibi yurttaşların güvenilir temel gıdaya ücretsiz olarak ulaşabildiğini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Türkiye'de tarımın durumu ve mutfağa nasıl yansıdığı da ortada. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızın gereği hemşehrilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik ilkemiz gereği her gramında alın teri olan ürünlerimizi sevgiyle üretip, emeğimizi sevgiyle besliyoruz. Ürettiklerimizi de belediyemize kayıtlı ailelerimizle adil bir şekilde paylaşıyoruz. Önümüzdeki ay başlayacak olan hasadımız bereketli olsun” ifadelerini kullandı.
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