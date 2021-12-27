Aydın Ağaoğlu tüketicilere seslendi: 'Zamlı aldığınız ürünü iade edebilirsiniz'
Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Fiyatlar daha da artacak” beklentisiyle vatandaşın evine gıda ürünü stokladığını belirterek “Bu ürünlerin bir çoğu pahalı fiyatlardan alındı. Kanunen 14 gün iade etme hakkı var" dedi.
Döviz kurları düşünce gözler market fiyatlarına çevrildi. Vatandaş marketlerden "indirim" bekliyor. Sektör temsilcileri hissedilir indirimlerin zamanla raflara yansıyacağını savunurken, tüketiciye de önemli bir uyarı geldi.
Türkiye Gazetesi'nin aktardıklarına göre, Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu “Fiyatlar daha da artacak” beklentisiyle vatandaşın evine gıda ürünü stokladığını belirterek, “Bu ürünlerin bir çoğu pahalı fiyatlardan alındı. Kanunen 14 gün iade etme hakkı var. Eğer indirimler başlayacaksa -ki birçok kalemlerde görülebilir bu- vatandaş, alışveriş fişini ibraz ederek pahalıya aldığı ürünleri iade edebilir. E-ticaret’te şartsız iade hakkı var. Fiziki yapılan gıda alışverişlerinde ise, ürün ambalajından çıkmadıysa marketler iade alabilir. Böylece vatandaş, o ürün ucuzlayınca daha uyguna tekrar alabilir” diye konuştu.
TESK Başkanı Bendevi Palandöken de daha önce yaptığı açıklamada, zamlarda dövizin “bahane” edildiğini belirterek, “Vatandaşın tek beklentisi marketlerdeki indirim iken, peçeteden suya, zeytinden peynire hemen hemen tüm ürünlere tekrar yüzde 15-25 arasında yeni zam yapılıyor” uyarısında bulunmuştu.
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